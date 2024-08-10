Balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu. Denizde arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 10.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:18
İmam olduğu öğrenilen Suat Dede, balık tutmak için sabah saatlerinde Dörtyol Balıkçı Barınağından botla denize açıldı.
Dededen haber alınamaması üzerine durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.
Ekipler, Dedenin bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.
Öte yandan Dedenin denize açıldığı bot, ekipler tarafından sağlam bir şekilde bulunarak, barınağa getirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ