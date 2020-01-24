Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı

24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uyarı: Bu yazıdaki bazı görselleri rahatsız edici bulabilirsiniz.
Endonezya'da balık tutmak için suya açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan bir zargana balığı saplandı.
Boynuna saplanan balıkla birlikte kıyıya kadar yüzmek zorunda kalan Muhammed Idul isimli genç, 90 dakika uzaklıktaki hastaneye de bu şekilde ulaştırıldı.
Idul'un hayatta kalarak, zargana halen boynundayken paylaştığı fotoğraf onu bir anda ünlü bir isim haline getirdi.
Olaydan beş gün sonra BBC Endonezya Servisi'ne konuşan Muhammed Idul, sıradan bir gecede arkadaşı Sardi ile balık tutmak için açılmalarının ardından yaşananları anlattı:
"Önce Sardi'nin botu açıldı. Ben sonra arkasından açıldım. Kıyıdan yaklaşık 500 metre mesafede, Sardi bir ışık yaktı.
"O anda zargana sudan fırladı ve boynuma saplandı."
Muhammed boynuna saplanan zargana ile birlikte karanlık suya düştü. Balığın uzun ve keskin çenesi boynunun sağ tarafından girerek, kafatasının hemen başlangıç bölgesinden çıkmıştı.
Dahası, tıpkı Muhammed gibi balık da bir kurtulma mücadelesi içine girmiş suyun içinde çırpınıyordu.
16 yaşındaki Muhammed, yaranın daha da kötüleştirmesini engellemek için, balığı eliyle hareketsiz hale getirmeye çalışıyordu:
"Sardi'den balığı çekip, çıkarmama yardım etmesini istedim. Ama kan kaybına neden olabileceği için beni durdurdu"
Muhammed, boynunda 75 santimetrelik balıkla birlikte bir şekilde karaya yüzmeyi başardı.
Genç çocuğun babası Saharuddin, oğlunu bir buçuk saat uzaklıktaki Bau-bau'da bulunan hastaneye yetiştirmek için hemen yola çıktı.
Varılan ilk hastanedeki doktorlar, balığın bir kısmını kestiler. Ancak balığın ağız kısmına dokunamadılar çünkü ellerinde bunun için gerekli tıbbi malzeme bulunmuyordu.
Bu nedenle baba ve oğul Güney Sulawesi'nin başkenti Makassar'daki hastaneye doğru yola çıktı.
Wahidin Sudirohusodo Hastanesi çalışanları, karşılaştıkları bu yaralanma manzarası karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Hastanenin yöneticisi Khalid Saleh daha önce buna benzer bir olayla karşılaşılmadığını söyledi.
Muhammed'in boynuna saplanan zarganayı alabilmek için yapılan bir saatlik operasyona beş uzman katıldı.
Olaydan beş gün sonra artık taburcu olmak isteyen Muhammed, acısının çok fazla kalmadığını söylüyor.
Boynunu halen sağ tarafa doğru çeviremiyor olsa da gülümsüyor.
Ancak Muhammed'in hastanede bir süre de kalması gerekebilir.
Khalid Saleh, "Durumunu gözlemeyi sürdürüyoruz. Birkaç gün içinde taburcu olabilir ama hemen köyüne dönmesine izin vermeyeceğiz çünkü bazı kontroller yapmamız gerekiyor" dedi.
Başına gelen şoke edici kaza Muhammed'in balıkçılık sevgisini azaltmış değil:
"Bir dahaki sefere daha dikkatli olmam gerekiyor. Zarganalar ışığa karşı çok hassaslar, bu nedenle sıçrayarak beni bıçakladı"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!