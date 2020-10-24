Balık tezgahında büyük hile!

Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte tezgahlar balıkla doldu ancak bazı satıcıların tezgahların üzerine mavi veya mor ışık yerleştirerek balıkların kusurlarını gizlediği ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını saklayan işletmelere 'hileli satış yapmaktan' yasal işlem uyguladı. Hileli balık satışı yaptığı belirlenen iş yerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu, mavi ışıkların sökülmesi için süre verildi.
'IŞIĞIN RENGİ VE ŞİDDETİ ÖNEMLİ'
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, vatandaşları ışık hilesine karşı uyardı.
Tezgahların üzerindeki ışığın gün ışığı şeklinde olması gerektiğini belirten Ayas, "Balık tezgahlarının ışıklandırılmasında ışığın rengi ve şiddeti önemli. Kullanılan ışığın yeterli miktarda ve gün ışığı şeklinde olması gerekir. Eğer renkli ışık kullanılıyorsa balığın rengini ve bazı fiziksel özelliklerini göremeyebilirsiniz. Çünkü ortam ışıklandırması bunu engeller. Bu da su ürünlerinde hileli satış yapıldığını düşündürür. Balıkların tazelik kriteri vardır.
Bu kriterlerin bir çoğu gözle tespit edilir. Balığın rengi ve parlaklığı belirlenir. Solungaç rengi kırmızı olmalıdır. Gözleri bulanık olmamalıdır, canlı bir göz rengine sahip olmalı. Eğer renkli ya da düşük ortam ışıklandırması kullanılırsa tüketici ayırt edici özellikleri fark edemez. Burada da hileli satış akla gelir. Ortam ışıklandırması normal ışık şiddetinde olması gerekir ve gün ışığı dediğimiz ledlerle ışıklandırılmalı" dedi.
'BALIK GÜN IŞIĞINDA KENDİSİNİ GÖSTERİR'
Mersin'deki pazarda balık satan esnaflar, gün ışığının yetersiz olmaması nedeniyle aydınlatma lambası kullandıklarını belirtti. Balıkçılar, bu ışıkların müşterileri yanıltmaya yönelik olmadığını öne sürdü. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, vatandaşların balıkları daha rahat görüp seçebilmesi için tezgahlarında gün ışığı kullandıklarını söyledi. Tezgahların karanlık olmasının vatandaşların aleyhine olduğunu belirten Polat, "Balık gün ışığında kendisini gösterir. Burası kapalı alan olduğu için aydınlatma olarak gün ışığı kullanıyoruz. Balık aydınlık ortamda seçilir. Müşterinin balığın daha net bir şekilde görüp alması için aydınlatma sağlıyoruz. Karanlık olması müşterinin aleyhinedir" diye konuştu.
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