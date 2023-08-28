'Balık pulu' hastası Kayra, evden çıkamıyor

İzmir'de bir inşaat şirketinde çalışan 51 yaşındaki Adnan Uzman ve 46 yaşındaki ev kadını Süheyla Uzman'ın küçük oğulları Kayra, halk arasında 'balık pulu hastalığı' olarak bilinen iktiyozis ile mücadele ediyor.

Cildi sürekli kuruduğu için ömür boyu ilaç ve krem kullanmak zorunda olan Kayra, yaz aylarında ise cildini tahriş eden güneşin yakıcı etkisi nedeniyle gündüz sokağa çıkamıyor.

Hastalığın dönem dönem arttığını, dönem dönem azaldığını anlatan Süheyla Uzman, "Oğlum evimize yakın bir okula yazıldı. Her saat başı okula gidip krem sürüyorum. Şort giymiyor, kısa kollu kıyafetleri yeni yeni giymeye başladı.

İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyor. Bazen Kayra'nın yanında 'Çocuğun yandı mı?' diye soruyorlar. Kayra ergen oldu ve bu durumlardan çok etkileniyor. Otobüse nadir biniyoruz. Bindiği zaman da kapüşonlu giyiyor" dedi.

"PSİKİYATRİ İLAÇLARI KAŞINTIYI AZALTIYOR"

Oğlu Kayra'nın sürekli krem kullanması gerektiğini belirten Süheyla Uzman, "Krem sürsek de bu hastalık geçmiyor, devam ediyor. Cildi tıpkı kuru bir toprak gibi. Egzama, sedef oluyor. Her iki senede bir heyete giriyoruz ve raporumuz yenileniyor. Özel gereksinimli olduğuna dair rapor alıyoruz. Kayra çok zor şartlar altında büyüdü.

Normal ve sosyal bir çocuk değil. Rahatsızlığı nedeniyle dışarıda oynama imkanı çok kısıtlı, onunla mutlaka benim ilgilenmem gerekiyor. Kremlerini süremiyor. Şampuanımız, sabunumuz, jelimiz, kremimiz ayrı. Bunları sürmediği zaman cildi tahriş oluyor. Bu kremlerin içeriğinde kaşınmayı da önleyen maddeler var. Sürmezsek daha çok kaşınıyor ve yara oluyor. Psikiyatristin verdiği ilaçları kullanıyoruz bunlar da kaşıntıyı azaltıyor" ifadelerini kullandı.