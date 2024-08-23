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        Haberler Gündem Güncel Balık ölümüne sebep olan işletmeye ceza | Son dakika haberleri

        Balık ölümüne sebep olan işletmeye ceza

        Gaziantep'te Karasu Deresi'nde atık su boşaltan işletme toplu balık ölümlerine neden oldu, işletmeye 465 bin lira para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:03 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:03
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        Balık ölümüne sebep olan işletmeye ceza
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        Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerine neden olduğu belirlenen atık suyu bırakan işletmeye para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesinde bulunan Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Dereye, civarda bulunan bir zeytinyağı ve fıstık kavlatma tesisinden bırakılan atık suyun balıkların ölümüne sebep olduğu tespit edildi.

        İşletmeye 465 bin lira para cezası kesildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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