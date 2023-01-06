Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği buz tuttu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
AA'nın haberine göre adaları, doğası, kuş ve balık türleriyle doğa tutkunlarının bölgedeki uğrak noktaları arasında yer alan göl, 2 bin 241 rakımda bulunuyor.
BUZLA KAPLANDI
Yazın kampçıları ağırlayan göl, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.
Vatandaşlardan Sinan Ergül, bölgede bu sene karın az yağdığını ve havaların soğumasıyla Balık Gölü'nün de donduğunu söyledi.
MAYIS AYINA DOĞRU ERİYOR
Gölün her mevsim güzel olduğunu ifade eden Ergül, şöyle konuştu:
"Balık Gölü'nün çok güzel manzarası var. Yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce kişi burayı ziyaret ediyor. Özellikle ilkbahar aylarında çok güzel oluyor. Kışın da gölün yüzeyi buz tuttuğu için ziyaretçileri eksik olmuyor. Havalar soğuduğu için göl son günlerde buz tuttu. Buzlar mayıs ayına doğru eriyor. Bu sene Ağrı'da kar yok ama burası yüksek olduğu için biraz daha fazla kar var. Biz de fırsat buldukça buraya gelip geziyoruz."
Ergül, yaz ve kış aylarında doğa fotoğrafçılarının da bölgeye geldiğini anlattı.