Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği buz tuttu

MAYIS AYINA DOĞRU ERİYOR

Gölün her mevsim güzel olduğunu ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"Balık Gölü'nün çok güzel manzarası var. Yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce kişi burayı ziyaret ediyor. Özellikle ilkbahar aylarında çok güzel oluyor. Kışın da gölün yüzeyi buz tuttuğu için ziyaretçileri eksik olmuyor. Havalar soğuduğu için göl son günlerde buz tuttu. Buzlar mayıs ayına doğru eriyor. Bu sene Ağrı'da kar yok ama burası yüksek olduğu için biraz daha fazla kar var. Biz de fırsat buldukça buraya gelip geziyoruz."

Ergül, yaz ve kış aylarında doğa fotoğrafçılarının da bölgeye geldiğini anlattı.