Balık Gölü Doğu Anadolu'daki martıların yuvası oldu - IĞDIR

Gölde yer alan yaklaşık 15 dönümlük ada, her dönem farklı kuşlar tarafından kullanılıyor. Kışın üzeri buzlarla kaplanan göl, nisan ayının gelmesiyle buraya göç eden martıların mekanı haline geliyor.Martılar, gölün ortasındaki adada yumurtlayıp kuluçkaya yatarak yavrularını büyütüyor. Daha sonra, sonbaharın gelmesiyle başka bölgelere göç eden martılar, yaşamlarını böyle sürdürüyor.Teknelerle ulaşım imkanı olan gölün ortasındaki adada, binlerce martının yuvaları bulunuyor. Neredeyse tüm taşların dibinde bir martı yuvası, yumurtalar veya yumurtadan yeni çıkmış martı yavruları görülebiliyor.Adada 5137 Doğa ve Spor Kulübünce (5137-ADAK) sürdürülen keşif çalışmasına katılan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, martı yavrularının yumurtadan çıkma anını görüntüledi.5137-ADAK üyelerinden Ümit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölde bulunan adanın mayıs ve haziran ayında martılar için üreme alanına döndüğünü söyledi.Martıların özel yaşam ve üreme alanı oluşturduğunu belirten Eren, "Belki binlerce martı ve yavrularını gördük, görüntüledik. Bu hem bölgenin tanıtımı açısından büyük bir adımdı hem de bizim için inanılmaz bir tecrübeydi." dedi.Gölde farklı kuş türlerinin de bulunduğunu fakat martı nüfusunun çok fazla olduğunu aktaran Eren, "Göl ve ortasındaki ada tam olarak martıların üreme alanı. Bu adayı martılar için bir yuva, gerçek anlamda kolonileştikleri bir alan olarak düşünebiliriz. Ayrıca martı yavrularının yumurtadan çıkma anları ender görülebilir bir doğa olayı. Martıların burada üreyerek doğunun farklı bölgelerine yayılması da Balık Gölü için güzel bir özelliktir." diye konuştu.- "Burada gerçekten eşsiz bir güzellik var"Etkinliğe katılan doğa gönüllülerinden İlteriş Kağan Taşkınsu ise gölün sunduğu doğal güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Burada gerçekten eşsiz bir güzellik var. Martıların sesi gölün mavisiyle birleştiği zaman ortaya huzur veren bir güzellik çıkıyor. Gölün ortasındaki adaya vardığımızda martıları, yumurtaları ve yumurtalardan yeni çıkan yavruları gördük. Onların doğayla buluşmalarını izlemek mutlu ediyor."
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