Balık eti ve kılçığını makarnayla birleştirdiler - ELAZIĞ

FÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Emir Çoban, Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban ve Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, besin değeri kaybına yol açmadan çeşitli teknolojik işlemlerden geçirilerek balık eti ve kılçığı ile zenginleştirilmiş makarna üretmeyi başardı.Elde edilen ürünle hem balık tüketmeyenlere makarna sayesinde balığın sevdirilmesi hem de su ürünleri işleme sektörünün ürün yelpazesinin genişletilmesi amaçlanıyor.Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te gümüş madalyaya layık görülen ürün için patent başvurusu yapıldı.
Doç. Dr. Özlem Emir Çoban, yaptığı açıklamada, balık etinin ve kılçığının yapısında bulunan, insan sağlığı için çok faydalı protein, vitamin ve mineralin tüketimini makarna sayesinde arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
Makarnayı her yaştan insanın tükettiğini belirten Çoban, "Son yıllarda çalışan insan sayısının artması, öğrencilerin özellikle evlerde tek başına kalması hızlı ve kolay tüketilebilir gıdalara talebi artırıyor. Bu ürünlerden biri olan makarna da bizim patentimizin çıkış noktası oldu." dedi.
Salgın sonrası makarnaya talebin arttığını kaydeden Çoban, bu ürünü daha sağlıklı hale getirebilmek için çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.
Balığın sağlıklı ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:
"Balık eti Dünya Sağlı Örgütünün açıklamalarına göre sağlıklı gıdalar içerisinde yer alıyor. Çünkü protein oranı yüksek, vitamin ve mineraller açısından oldukça destekleyici. Balık eti, kılçığı ile tüketildiği zaman mineral bakımından da oldukça zengin bir besin. Ancak balık eti bu kadar sağlıklı olmasına rağmen insanlar bazı nedenlerden dolayı ülkemizde yeterince tüketmiyor."
-"Üründe balık kokusu yok"
Çoban, balığın daha kolay tüketilmesi için makarna ile birleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Yaptığımız bu ürünle balık tüketmeyen insanlar balığı severek tüketebilecek. Aynı zamanda gelişim çağında olan çocuklar için özellikle balık eti ve kılçığı ile zenginleştirilmiş makarnanın yararlı ve sağlıklı bir gıda olacağını düşünüyoruz. Ürünümüzün diğer bir özelliği de glütenli ve glütensiz olmasıdır. Çölyak hastaları da yine bu ürünü güvenle ve sağlıklı şekilde tüketebilecek. Yaşlılarımızın çok rahat şekilde balıktan faydalanması sağlanacak. Üründe balık kokusu yok. Yediğiniz zaman lezzetini alabilirsiniz ama balık kokusundan rahatsızlık duymayacaksınız. Yine bu ürün balık seven ve farklı tüketim şekilleri arayanlara önemli bir besin olacak."
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