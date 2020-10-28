Balık çiftliklerinin deniz kıyılarından uzaklığı yönetmelikle belirlendi

AA

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin çevresel açıdan etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle balık çiftliklerinin kurulamayacağı alanlar çevresel kriterler dikkate alınarak belirlendi. Buna göre, kapalı koy ve körfez gibi hassas deniz alanlarındaki balık çiftlikleri, kıyıdan en az 1250 metre uzaklık ve 40 metre derinlik kriterlerini sağlayarak kurulacak.

Bugüne kadar herhangi bir düzenleme getirilmeyen koy ve körfez alanları dışında kurulacak balık çiftlikleri için de kriterler oluşturuldu. Yönetmeliğe göre, bu alanlarda 500 metre kıyıdan uzaklık ve asgari 30 metre derinlik şartının sağlanması gerekiyor.

Yönetmelikle ötröfikasyon göstergesi olan ve daha önce Adriyatik Denizi kriterlerinin esas alındığı Triks indeksi, Türkiye deniz suyu kalitesi dikkate alınarak tekrar düzenlendi, Türkiye'deki denizlere özel şartlar belirlendi.

Triks İndeksi değerleri ile belirlenen ötrofikasyon risk seviyeleri dikkate alınarak, öncelikle yeni tesislerin kurulmaması, kapasitenin düşürülmesi, rotasyon alanlarına taşınması gibi çeşitli kısıtlama ve yasaklamalar getirildi.

Ayrıca, yönetmelikle balık yetiştiriciliğinde zorunlu bir işlem olan ve kriterleri bu güne kadar belirlenmediği için sektörün büyük problemler yaşadığı aşılama, boylama işlemlerine ilişkin kriterler de belirlendi.

- Balık çiftliklerinin üretim kapasitesi faaliyet gösterdiği alana göre belirlenecek

Balık çiftliklerinin üretim kapasitesinin faaliyet gösterdikleri deniz alanının özümseme kapasitesinin dikkate alınarak belirlenmesine karar verildi.

Özümseme kapasitesini aşacak şekilde üretim yapılması yasaklandı. Bilimsel çalışmalar sonucu belirlenecek özümseme kapasitesinin faaliyet öncesinde alan bazlı olarak hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru sürecinde Bakanlığa sunulmasına karar verildi.

Yönetmelikle, balık çiftliklerinin faaliyet gösterdiği alanlarda çevresel izleme çalışmaları daha az maliyetli ve uygulanabilir hale getirildi ve birleşik izleme sisteminin geliştirilmesi hükme bağlandı.

Balık çiftliklerinin, her 5 yılda bir atık yönetimini de içerecek şekilde çevresel yönetim planlarının oluşturulmasına ve Bakanlığa sunulması kararlaştırıldı. Böylece, balık çiftliklerinin bütüncül çevresel yönetimi sıfır atık ilkesi esas alınarak yürütülecek.

Yönetmelik ile belirlenen bu düzenlemeler sayesinde balık çiftliklerinin çevre dostu uygulamalar ile sürdürülebilirliği sağlanacak, uluslararası alanda da rekabet gücüne katkı sağlayacak.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla "Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ile "Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ" de yürürlükten kaldırıldı.