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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balık avlamak istedi, öldü

        Kocaeli'de balık avı için denize giren kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'de balık avlamak için denize girerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:09
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        Balık avlamak istedi, öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke'ye arkadaşlarıyla gelen Yahya D., balık avlamak için denize girdi. Yahya D.'nin denizden çıkmaması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Bölgeye gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, arama çalışması sonucu ulaştıkları Yahya D.'yi denizden çıkardı.

        Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahya D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        *Fotoğraf: İHA

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