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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı

        Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı

        Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:44
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        Balıkçının acı ölümü!
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        Sinop'taki olay, saat 18.00 sıralarında Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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