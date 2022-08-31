Kendisi 200, başındaki taşın kilosu 1000 lira! Bakın neye inanılıyor...

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taşı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
BALIĞIN KİLOSU 200 LİRA
DHA'nın haberine göre kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.
TAŞIN KİLOSU 1000 LİRA
Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.
MERMER GÖRÜNÜMÜNDE!
'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti.
"BU KONUDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YOK"
Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok.
Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün taşının çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!