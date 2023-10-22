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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balığa gittiği nehirde ölü bulundu

        Balık tutmak için gittiği nehirde ölü bulundu

        Zonguldak'ta balık tutmak için Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:13 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:32
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        Balığa gittiği nehirde ölü bulundu
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        Zonguldak'ta balık tutmak Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk (75) ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Nehri Nadır Çayırı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için nehir kıyısına giden emekli Yüksel Öztürk'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk'ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.

        Sudan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nehre düştüğü tahmin edilen Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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