Bali'nin vefası! Bir an olsun ayrılmadı

İHA

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Murat Dönmez'in memleketi Amasya'nın Taşova ilçesindeki cenazesinde, köpeği Bali tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Taşova'nın sevilen simalarından, gazete dağıtıcısı Murat Dönmez (44), Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisindeyken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Murat Dönmez için Taşova Merkez Camii önünde cenaze namazı kılındı.

Dönmez'in yıllardır yanında olan köpeği Bali de sahibinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Bali, camiden sonra Doğu Mahallesi mezarlığına kadar da sahibinin tabutunun peşinden ayrılmadı.