23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İslam Âlemi her ne kadar da 2020 Ramazan ayına buruk girse de Ramazanın bereketi şimdiden tüm yürekleri ve her tarafı kucaklamaya başladı bile. Oruç tutacak olanlar Ramazanda merak ettikleri bir takım soruların cevabını aramakta bunlardan biriside balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu bozar mı? Konu ile ilgili detayları araştırdık.
Bütün dünyayı kasıp kavuran ve etkisi altına alan Korona Virüs salgınının her geçen gün binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu günlerde 2020 Ramazan ayına hüzün ve gözyaşı ile girilecek. Dünya genelinde yaşanan içler acısı durum Müslümanların Allah’a huşu içinde ibadet etmeleri huzurlu bir Ramazan arzusunu daha da güçlendirmektedir. Ancak yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden mağfiretinden yararlanmak isteyen Müslümanlar Ramazan ayının girmesini fırsat bilmektedir. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı aynı zamanda Kur’an ayıdır da. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen ve 27. gecesinde huşu içerisinde ibadetlerle kutlanan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı Allah’ın rahmetini ve merhametini kazanmada önemli bir mihenk taşı olmaktadır fırsatını bilenler için. Ramazanda oruç tutan müminler oruçlarının zarar görmemesi ve zedelenmemesi için oldukça hassasiyet göstermektedir. Oruç tutacak müminlerin özellikle en çok merak edip sorduğu balgam yutmak orucu bozar mı? Sorusunun yanıtını aşağıda derledik.
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Bilindiği üzere orucu bozan etkenlerin temelinde vücuda dışarıdan alınan ve özellikle gıda ve beslenme amacı taşıyan herhangi bir şeyin orucu bozmasıdır. Balgam, vücut içerisinde salgılanan doğal bir salgı olmasından dolayı Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucun bozulmasına sebep değildir yani balgam yutmak orucu bozmaz. Ancak bu salgı içeriden atılan iltihap karışımlı ve pis olarak kabul edildiğinden ve sağlık açısından yutulmasının zararlı olmasından dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı savunulmaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır. Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri yani yutağın başını aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir. Fakat balgam farkına varmadan gayri ihtiyari olarak yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.
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