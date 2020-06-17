Bale öğrencilerinden 'koronavirüs' performansı

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada hayatı durduran koronavirüs, tüm alanlarda olduğu gibi sanatı da etkiledi.

Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına kulak veren Dilek Bale ve Müzik Okulları öğrencileri de, dört duvar arasında duygularını dansa döktü.

Lise öğrencileri, öğretmenleri Arda Lek ile beraber Zoom üzerinden performans gerçekleştirdi. Performansta maske ve eldiven takan öğrenciler zor bir başarıya imza attı. Aynı zamanda öğrencilerin dansı dünyada Zoom üzerinden gerçekleştirilen ilk performans şovu oldu.

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle yaşananları 'dans' ile ifade eden öğrencilerin performansı ilgi gördü.