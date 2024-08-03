Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü
Fatih'in tarihi semtlerinden olan Balat'ta 2 katlı ahşap binanın 1'inci kat balkonu çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı
Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi.
YAYA GEÇİTİNE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı.
BİNADA İNCELEME YAPILACAK
Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.