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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay geçtiğimiz Pazar günü Fatih Balat semtinde meydana geldi. Bir reklam işinde çalışan S.K, sabah saat 08:40 sıralarında Balat'taki evinden çıkarak işyerine giderken, bir kişi tarafından takip edildi.
Yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. S.K'nın çığlıkları üzerine mahalleli hareketi geçti. Mahalle sakinlerinin geldiğini gören saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi.
YAKALANDI
Olay polise bildirildi. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonda H.P. adlı saldırgan Balat'ta yaşadığı çatı katında yakalandı. Emniyete getirilen H.P, sorgusunda cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. Cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulundu.
TEŞHİS EDİLDİ
Avukatı ile emniyette gelen S.K, saldırganı teşhis etti. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.P.'nin 2 yıl önce 15 Temmuz Köprüsü üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. 5 yıl önce boşandığı belirlenen saldırganın cep telefonunda bir çok cinsel içerikli görüntü ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.
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