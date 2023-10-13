Balat'ta oyuncak müzesinde yangın

Balat'ta oyuncak müzesinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen müze binasının iç kısımlarında çökmeler oluştu
Fatih’te Balat Oyuncak Müzesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
ALEVLER YÜKSELDİ
AA'nın haberine göre; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi’ndeki Balat Oyuncak Müzesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri müzenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
YANGIN MÜZENİN TAMAMINI SARDI
Yangın nedeniyle müze kullanılamaz hale gelirken, binanın iç kısmında da çökmeler meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altında alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.