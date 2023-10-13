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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balat'ta oyuncak müzesinde yangın

        Balat'ta oyuncak müzesinde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen müze binasının iç kısımlarında çökmeler oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 06:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 06:53
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        Balat'ta oyuncak müzesinde yangın
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        Fatih’te Balat Oyuncak Müzesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        ALEVLER YÜKSELDİ

        AA'nın haberine göre; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi’ndeki Balat Oyuncak Müzesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri müzenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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        YANGIN MÜZENİN TAMAMINI SARDI

        Yangın nedeniyle müze kullanılamaz hale gelirken, binanın iç kısmında da çökmeler meydana geldi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altında alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Fatih
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