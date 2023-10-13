Balat'ta oyuncak müzesinde yangın

Fatih’te Balat Oyuncak Müzesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEVLER YÜKSELDİ

AA'nın haberine göre; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi’ndeki Balat Oyuncak Müzesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri müzenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.