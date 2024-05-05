Balat Sahili'nde utandıran görüntü
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu. Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.
- 1
İstanbul'un tarihi semti Balat'ta denize atılan çöpler kıyıya vurdu.
- 2
Turistlerin de uğrak noktası olan Balat Sahili'ndeki yürüyüş yolunun kıyısına vuran atıklar deniz yüzeyini kapladı.
- 3
Deniz yüzeyinde çok sayıda inşaat atığı, giysi, yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöpler yer alıyor.
-
- 4
Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10