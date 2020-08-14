"Bal ormanı" lavanta yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, arıcılığın geliştirilmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması amacıyla merkez, Kaman ve Mucur ilçelerine bağlı 3 köyde bal ormanı kurdu. Mucur ilçesine bağlı Budak köyünde 8 arıcı faaliyet göstermeye başladı.Bal arılarının lavantayı çok sevmesi ve lavanta çiçeğinden elde edilen yağdan gelir elde edilmesi nedeniyle bazı çiftçiler de bu bitkinin üretimine yöneldi. Daha önce arpa, buğday ve farklı ürünler ekilen tarlalar ve köy yakınındaki bahçelere lavanta ekildi.Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün Bal Ormanları Projesi çerçevesinde Kırşehir'de 3 farklı bal ormanının kurulduğunu söyledi.İlkinin Budak köyündeki 400 dekar alanda oluşturulduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:"O zamanlar arıcılar birliği başkanının bu köyden olması ve köylülerin çok istekli olmalarından dolayı Budak'tan başladık bal ormanı kurmaya. Burada 3 büyük üretici var, toplamda 7-8 bal üreticisi faaliyet gösteriyor. Biz bal ormanının içine akasya, ahlat gibi bitkileri diktik. Alanın kendi bitki örtüsü de bal arıları için elverişli. İki yıl önce de lavanta ekimini başlattık. Köylüler de geliştirdiler. Köyün içinde de 100 dekara yakın alanda lavanta dikimi yaptılar. Bu bitkilerden çok memnunlar."Arazisinin bir kısmına lavanta eken Ali Rıza Budak da hem arıcılar için hem de çiçeğinden gelir elde etmek için 25 dekar arazisine lavanta bitkisi diktiğini dile getirdi.Bal üretimi de yaptığı anlatan Budak, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Burada bal ormanı kurulmasına öncülük ettik. Lavanta balının çok sağlıklı ve iyi olduğunu öğrenince de köyümüzdeki arazilere lavanta bitkisi ekmeye başladık. Köylülerimiz de alternatif ürün olarak lavanta yetiştirmeye başladı." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!