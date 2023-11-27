Bal mumunda saklı lezzet! Doğal afrodizyak etkisi yaratıyor, bağışıklığı güçlendiriyor!
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılara yaratıcılık bölümünde bottarga verdi. Hal böyle olunca kefal havyarı olarak bilinen bottarga gündem oldu. İşte denizden gelen lezzet bottarganın faydaları...
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Bottarga, İtalyan mutfağının eşsiz bir lezzetidir. Yüksek besin değeri ve çeşitli sağlık yararları ile bilinir. Oldukça faydalı olan Bottarga hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz!
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BOTTARGA FAYDALARI NELERDİR?
Bottarganın bilinen faydaları şu şekildedir;
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BOTTARGA ZARARLARI
Bottarganın bilinen zararları yoktur fakat afrodizyak etkisi konusunda dikkatli olmak ve tüketim miktarını sınırlamak önemlidir. Bottargada yüksek miktarda tuz bulunur. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.
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BOTTARGA İÇERİĞİNDE NELER BULUNUR?
Protein kaynağı: Bottarga, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. 100 gram bottarga, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılar.
Omega-3 yağ asitleri kaynağı: Bottarga, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye, iltihabı azaltmaya ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.
Selenyum kaynağı: Bottarga, selenyum bakımından zengindir. Selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, tiroid fonksiyonunu desteklemeye ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.
Vitamin ve mineral kaynağı: Bottarga, çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller arasında A vitamini, D vitamini, E vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir bulunur.
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BOTTARGA NASIL KULLANILIR?
Bottarga genellikle rendelenmiş veya ince dilimlenmiş olarak servis edilir. Genellikle salatalarda, makarnalarda veya ekmek üzerinde tüketilir. İnce dilimler şeklinde servis edildiğinde, genellikle biraz zeytinyağı ile birlikte sunulur. Yoğun lezzeti nedeniyle bottarga genellikle diğer malzemelerle dengelenir.