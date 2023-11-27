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        Haberler Yaşam Bal mumunda saklı lezzet! Afrodizyak etkisi yaratıyor, bağışıklığı güçlendiriyor!

        Bal mumunda saklı lezzet! Doğal afrodizyak etkisi yaratıyor, bağışıklığı güçlendiriyor!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılara yaratıcılık bölümünde bottarga verdi. Hal böyle olunca kefal havyarı olarak bilinen bottarga gündem oldu. İşte denizden gelen lezzet bottarganın faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:03
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        • 1

          Bottarga, İtalyan mutfağının eşsiz bir lezzetidir. Yüksek besin değeri ve çeşitli sağlık yararları ile bilinir. Oldukça faydalı olan Bottarga hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz!

        • 2

          BOTTARGA FAYDALARI NELERDİR?

          Bottarganın bilinen faydaları şu şekildedir;

          • Kalp sağlığını destekler: Bottargadaki omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düşürmeye, trigliserit seviyelerini düşürmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.
          • İltihafı azaltır: Bottargadaki omega-3 yağ asitleri, iltihabı azaltmaya yardımcı olur. İltihap, kronik hastalıkların, örneğin kalp hastalığı, kanser ve diyabetin gelişiminde rol oynayabilir.
          • Beyin sağlığını geliştirir: Bottargadaki omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonunu iyileştirmeye, hafızayı güçlendirmeye ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.
          • Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bottargadaki selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Selenyum, bağışıklık hücrelerinin işlevini desteklemeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.
          • Tiroid fonksiyonunu destekler: Bottargadaki selenyum, tiroid fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur. Selenyum, tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir.
          • Hücre hasarını önler: Bottargadaki antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Hücre hasarı, yaşlanma ve kronik hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir.
        • 3

          BOTTARGA ZARARLARI

          Bottarganın bilinen zararları yoktur fakat afrodizyak etkisi konusunda dikkatli olmak ve tüketim miktarını sınırlamak önemlidir. Bottargada yüksek miktarda tuz bulunur. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        • 4

          BOTTARGA İÇERİĞİNDE NELER BULUNUR?

          Protein kaynağı: Bottarga, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. 100 gram bottarga, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılar.

          Omega-3 yağ asitleri kaynağı: Bottarga, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye, iltihabı azaltmaya ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

          Selenyum kaynağı: Bottarga, selenyum bakımından zengindir. Selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, tiroid fonksiyonunu desteklemeye ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

          Vitamin ve mineral kaynağı: Bottarga, çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller arasında A vitamini, D vitamini, E vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir bulunur.

        • 5

          BOTTARGA NASIL KULLANILIR?

          Bottarga genellikle rendelenmiş veya ince dilimlenmiş olarak servis edilir. Genellikle salatalarda, makarnalarda veya ekmek üzerinde tüketilir. İnce dilimler şeklinde servis edildiğinde, genellikle biraz zeytinyağı ile birlikte sunulur. Yoğun lezzeti nedeniyle bottarga genellikle diğer malzemelerle dengelenir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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