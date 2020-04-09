09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'den yılın ocak-mart döneminde, 38 ülkeye 1582 ton bal ihraç edilerek 6 milyon 921 bin 120 dolar gelir sağlandı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Kuveyt ve Avusturya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.
Ülkeden 2019'un ilk 3 ayında ise 1544 tonluk bal ihracatından 6 milyon 321 bin 690 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 2, değerde yüzde 9 arttı.
ALMANYA'YA YAPILAN BAL İHRACATI YÜZDE 68 ARTTI
Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 2 milyon 864 bin 533 dolar karşılığı 704 ton bal satıldı.
Ülkeden geçen yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya 1 milyon 707 bin 994 dolar karşılığında 459 tonluk bal ihraç edilmişti.
Türkiye'den Ocak-Mart 2020'de Almanya'ya yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 53, değerde yüzde 68 arttı.
Söz konusu dönemde yapılan bal ihracatında Suudi Arabistan 1 milyon 319 bin 307 dolarla ikinci, ABD 642 bin 329 dolarla üçüncü, Kuveyt 280 bin 948 dolarla dördüncü ve Avusturya 273 bin 977 dolarla beşinci sırada yer aldı.
Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Kanada, Slovenya, Singapur, Bangladeş, Avustralya, Japonya, Yemen, Cibuti, Panama ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne de bal satıldı.
"HİÇBİR ÜLKEDE OLMAYAN ZENGİNLİKTE BAL ÇEŞİTLERİMİZ VAR"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balı ihracatının 2020 ihraç sezonuna güzel başlangıç yaptığını söyledi.
Bal ihracatının artışta olduğunu belirten Gürdoğan, "Ülke olarak endemik bitki çeşitlerimizin fazlalığı ve zengin floramız dolayısıyla her yöreye has, hiçbir ülkenin elinde olmayan zenginlikte bal çeşitlerimiz var. Bu potansiyel, ürünlerin markalı ve inovatif albenisi olan ambalajlarla ihraç edilmesiyle ihracat potansiyelimiz daha da üst noktalara ulaşacaktır." diye konuştu.
Gürdoğan, coğrafi işaret tescili yapılmasının bu noktada önemine değinerek, özellikle markalarla uluslararası pazarlarda ön plana çıkılması gerektiğini ifade etti.
Tüketicilerin doğal ürün tüketimine önem verdiğine işaret eden Gürdoğan, "Dünya genelindeki tüketici kitlesinin de doğal ve sağlıklı ürün tüketimine önem vermesi nedeniyle bal tüketiminin ve ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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