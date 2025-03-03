"Bal Arısı Petek Evi"nde son aşama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına başlanan "Bal Arısı Petek Evi" projesinde son aşamaya gelindi.

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Projenin aromatik ballarıyla ünlü İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde, arıcılığa değer katması amaçlanıyor.

Petek Evi’nde, bölgede arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla 20 kişilik eğitim salonu yer alacak.

Eğitimlerde arı ürünleri, arı bakımı, arı besleme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bitkisel üretime olan katkılarını içeren konular yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Fatma Tülek, projenin İbradı’ya önemli katkı sağlayacağını söyledi. Tülek, "Merkezimizi önümüzdeki günlerde vatandaşla buluşturacağız. Vatandaşlarımıza burada arıcılık eğitimi vereceğiz. Bal süzme ve paketleme alanı oluşturuyoruz. Yöre halkının ürettiği balları kayba uğramadan, kolaylıkla süzüp, paketleyip depolayabileceği bir alan oluşturacağız. Sergi salonumuz olacak. Orada ise geleneksel ve modern arıcılığın ürünleri İbradı halkına sunulacak. Burası, İbradı’ya ekonomik, turizm ve kültürel açıdan destek sağlayacak bir merkez olacak" dedi.