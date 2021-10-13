"Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'ndaki "yapısal engeller" kalkacak"

AA

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nda yük taşımacılığının iyileştirilmesi amacıyla imzalanan "Üçlü Bakanlar Protokolü" ile hattın potansiyelinin kullanılabilmesinin önündeki yapısal engeller, ortak çalışmalarla kaldırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen hafta düzenlenen 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natela Turnava arasında "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı Üçlü Bakanlar Protokolü" imzalandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda yük taşımacılığı operasyonlarının iyileştirilmesi amacıyla imzalanan protokolle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan birlikte çalışılması kararı aldı.

Protokole göre, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı (TITR) Uluslararası Birliği tarafından yayımlanan transit sürelerine uymak için azami çaba gösterilmesi konusunda uzlaşıldı.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı potansiyelinin kullanılabilmesinin önündeki yapısal engeller, ortak çabalarla kaldırılacak. Hattın öngörülen potansiyeline ulaşması için gerekli önlemler alınacak, teşvikler sağlanacak, idari işlemler kolaylaştırılacak ve taşımacılık operasyonlarına ilişkin hususlar düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın daha verimli kullanılması, daha tercih edilir hale gelmesi ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Söz konusu görüşmenin ardından imzalanan protokolün sonuçlarının yakın zamanda alınmaya başlanacağını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzergah bölge ülkelerinin ekonomilerine doğrudan katkı yapıyor. Güzergah üzerinden gerçekleştirilen taşımaların artması halinde, diğer ulaştırma koridorlarıyla rekabet edebilir seviyeye ulaşacağı kanaatindeyiz. Güzergah üzerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi Orta Koridor'u tercih edilen hat haline getirecektir. Gerçekleştirdiğimiz toplantıyı, Orta Koridor'un etkinliğinin artırılması konusunda çok önemli görüyoruz."