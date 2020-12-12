Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaBAKÜ - MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor

MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere ve Azerbaycan ordusuna yardımlarını sürdürüyor.

12.12.2020 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
BAKÜ - MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor
AA

Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren siviller ve cephede görevli askerler için seferber olan MÜSİAD Azerbaycan, bölgeye destek çalışmalarına devam ediyor.Türk iş insanları havaların soğuması üzerine bu kez bölgeye giyim, ısınma ve gıda malzemelerinden oluşan yeni yardım tırı gönderdi.

MÜSİAD Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akbıyık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için operasyon başlattığında iş adamları olarak bir araya geldiklerini ve Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

44 gün devam eden çatışmalar süresince bölgeyi ziyaret ederek hem Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere, hem Azerbaycan askerlerine, hem de şehit ailelerine yardım ulaştırdıklarını belirten Akbıyık, orada ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi temin etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Akbıyık, "Helvasından kuruyemişine, hastanenin bilgisayar odasındaki monitöründen fenere, power banklardan ses sistemlerine kadar çok sayıda malzemeyi bölgeye götürdük. Bir üyemiz de 1 tır su gönderdi. Bu seferki malzemelerimiz arasında kışlık çoraplar ve giysiler bulunuyor. Savaş başladığından bu yana Azerbaycan Savunma Bakanlığı Yardım Fonuna 150 bin manat (yaklaşık 88 bin dolar) bağışta bulunduk. Ayrıca 100 bin manat (yaklaşık 59 bin dolar) tutarında giyim, gıda ve ilaçlardan oluşan malzemeyi bölgeye ulaştırdık." bilgisini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Görenler şaşkın... Yıllar sonra ortaya çıktı
Görenler şaşkın... Yıllar sonra ortaya çıktı
Böylesi görülmedi! Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Böylesi görülmedi! Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Güneş nereye Amber oraya!
Güneş nereye Amber oraya!
Ayrılık sonrası akıllara o soru geldi
Ayrılık sonrası akıllara o soru geldi
Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
Malezya'da Kovid-19 salgınından etkilenen hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirme uygulamasına yöneliyor
Malezya'da Kovid-19 salgınından etkilenen hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirme uygulamasına yöneliyor
Habur Sınır Kapısı'nda araç giriş ve çıkışları sürüyor
Habur Sınır Kapısı'nda araç giriş ve çıkışları sürüyor
Kayseri'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi
Kayseri'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X