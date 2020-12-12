Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor

AA

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı.İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu törende milli marş çalındı, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

Haydar Aliyev'in en büyük arzusu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı ve bunu oğlu İlham Aliyev'e vasiyet etmişti.İlham Aliyev, bu kez babasının mezarını, onun vasiyetini yerine getirmiş bir devlet başkanı olarak ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.