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        Haberler Dünya Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı | Dış Haberler

        Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede söndürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:46
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        Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı
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        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de petrol rafinerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        #video#875350 #

        Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Nizami bölgesinde petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve olay yerine derhal itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

        Açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğü belirtildi.

        Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da olay yerine 3 ambulans gönderildiği kaydedildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

        Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) bağlı olan ve ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in ismini taşıyan rafineride, benzin, uçak yakıtı ve dizel gibi petrol ürünleri üretiliyor. Rafineri, Azerbaycan'ın yakıt ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

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