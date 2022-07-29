Bakü'de Kenan Doğulu'ya sevgi seli

Sahneye çıktığı anda kendisini dinlemeye gelen kalabalığın alkışlarıyla karşılanan Kenan Doğulu, Bakülü dinleyicileriyle hasret giderdi.

Doğulu, yeniden Bakü'de sevenleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. "Bumaya" şarkısıyla konserini başlatan sanatçıya sahnede alanında usta isimlerden oluşan başarılı orkestrası eşlik etti.

Enerjisiyle gece boyunca ritmi bir an olsun düşürmeyen Doğulu, sevilen şarkılarını binlerce izleyici için seslendirdi.