Radyoaktif ve nükleer atıklar bakteriler tarafından kontrol altında tutulabilir mi?
Sanayi devriminden bu güne kadar teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Pek çok nükleer gelişme ve radyoaktif girişim de bulunuldu. Nükleer teknolojinin gelişmesinin olumlu yönleri çok olsada, oluşturduğu atıklar sebebiyle doğayı ve çevreyi sürekli tehdit etmektedir. Peki, bakterilerle nükleer atıkları kontrol edebilmek mümkün mü?
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Nükleer atıkların kontrollü bir şekilde muhafaza edilmesi hayli önemli bir konudur. Nükleer atıkların zararsız halde tutulması için gerekli fiziksel ve kimyasal şartlar sağlanmaktadır. Peki, bakteriler gerekli önlemlerin alınmasında pay sahibi olabilir mi?
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BAKTERİLER NÜKLEER ATIKLARA KARŞI ETKİLİ OLABİLİR Mİ?
Bu sorunun cevabı tahmin edeceğiniz gibi "evet". Bakteriler nükleer atıkları daha güvenli bir şekilde depolamamıza yardımcı olabilir.
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Yapılan araştırmalara göre bazı bakteriler nükleer atıkları kullanıp bulundukları ortamda güvenli bir hale getirebiliyor. Radyoaktif atıkları oksijen gibi kullanarak aslında çözünebilir olan yapılarını çözünmez hale dönüştürerek bulundukları yerde kalmalarını sağlayabiliyorlar.
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BAKTERİLERİN RADYASYONA KARŞI ETKİSİ
Yapılan araştırmalarda radyasyon düzeyinin bazı bakteriler için sorun teşkil etmediği belirtiliyor. Bakterilerin atıkları işlemesinin çevreye olan zararlı sızıntıları ve etkileri azaltmakta yardımcı olacağı vurgulanıyor.
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BAKTERİLERİN RADYOAKTİF MADDELERE KARŞI ETKİSİ
Bazı nükleer atıklarda bulunan selüloz, bazik ortamlarda (çimento içine gömülen nükleer atıklar için ortam hayli baziktir) izosakkarinik aside (ISA) dönüşmektedir. Bu asit uranyum ile birleşerek çözünebilir bir madde oluşturmakta ve sızıntı riski buna bağlı olarak artmaktadır. Ancak bu asidi karbon kaynağı olarak kullanan bakteriler, radyoaktif maddenin bulunduğu yerde katı halde kalmasını sağlamaktadır.
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GAZLARIN YAYILMASINA DA ENGEL OLUR!
Bakteriler ayrıca gazların yayılmasına da engel olabiliyor. Atıkların depolandığı yerlerde tepkime sonucunda ortaya çıkan hidrojen gazı çatlaklara ve patlamalara sebep olarak bu güvenli depolara hasar verebilir.
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Bakteriler burada da devreye giriyor. Oluşan hidrojeni kullanarak basıncı düşürebiliyorlar. Üstelik biyofilm oluşturarak muhtemel çatlakların kapanmasını da sağlayabiliyorlar.
Kaynak: TÜBİTAK