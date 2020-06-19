AA

Türkiye'nin bakliyat ihracatının yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 173 milyon dolara yükselmesi sektör temsilcilerini mutlu etti.

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bakliyat ihracatında önemli artış sağladıklarını söyledi.

Bakliyat ürünlerinin, Türkiye'nin ihracatında önemli paya sahip olduğunu, bu nedenle salgın sürecinde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bakliyat ihracatı 2019'un ilk 5 ayında 126 milyon dolarken 2020'nin aynı döneminde 173 milyon dolara yükselmiştir. İhracatımız ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı. Bu çok önemli çünkü bir yandan yurt içinde 3 katına çıkan bakliyat talebini karşılayacaksınız, bir yandan da ihracatınızı yüzde 38 gibi çok önemli bir seviyede artıracaksınız. Türkiye bakliyat ürünleri konusunda çok iyi bir konumda. Bu konumumuzu giderek artırmak istiyoruz."

Özdemir, bu yılın ilk 5 ayında Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Almaya'ya önemli oranda bakliyat ihracatı yapıldığını ve bu pazarları muhafaza etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye olarak nohutta da artık ihracatçı konumuna geldiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu çok sevindirici bir olay. Kendimize yettiğimiz gibi ihracat yapacak noktalar da oluştu. Kırmızı mercimekte de aynı çabayı gösteriyoruz. İnşallah yeni gelen rekolteyle beraber üretimimiz iyi olur. Biz de kırmızı mercimekte kendi ürünümüzü ihraç eder hale geliriz. Şu anda Kanada malını alıp işleyip üçüncü ülkelere ihraç ediyoruz. Gönül istiyor ki bunu da kendi ürünlerimizle yapabilelim. 2020 yılında biz geçen yıla nazaran daha iyi bir rekolte ve ürün bekliyoruz. Türkiye'nin üretmesi lazım çünkü hem büyük bir iç tüketim var hem de ihracata çok uygun bir jeopolitik bir konumdayız."

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı

Ayhan Kızıltan ise salgın sürecinde Mersin'in sadece bakliyatta artan iç talebi değil, aynı zamanda dış talebi de karşılayan bir kent olduğunu ifade etti.

Kızıltan, "Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat artışı hem üretici hem de ihracatçımız açısından son dereceli önemli. Mersin'in lojistik ve tedarik zincirinde sorun yaşamadan gösterdiği başarılı performans da takdire şayan." dedi.

Mersin'de yaklaşık 250 firmanın bakliyat sektöründe bulunduğunu ve istihdama da önemli katkılar sunduğunu anlatan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Özellikle sektörel kümelenmelere Mersin olarak çok önem vermemizin meyvelerini topluyoruz. Türkiye bakliyat sektörünün tüm bileşenleri kümelenmiş bir şekilde kentimizde toplanmıştır. Ülkemizde bakliyat ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yaklaşık yüzde 70'i Mersin'de kuruludur. Ülkemiz bakliyat dış ticaretinin yüzde 80'i de Mersin üzerinden yapılmaktadır."