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Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi

Bakken Bears - Darüşşafaka: 68-66 (MAÇ SONUCU)

Darüşşafaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Danimarka ekibi Bakken Bears'a son saniye basketiyle 68-66 yenildi.

Giriş: 13.12.2022 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bakken Bears - Darüşşafaka: 68-66 (MAÇ SONUCU)

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine deplasmanda 68-66 yenildi.

Salon: Aarhus Arena

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Marius Ciulin (Romanya), Ariadna Moreno (İspanya)

Bakken Bears: Bowlin 3, Carr 16, Evans 11, Jukic 17, Diouf 3, Childs 10, Churchill 6, Knudsen 2, Sahlertz

Darüşşafaka: McCullough 13, Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 16, Starks 12, Hakan Sayılı 8, Can Korkmaz, Canberk Kuş 3, Kılıçarslan Şenkahya, Bora Yaşar, Yeboah 2

1. Periyot: 22-17

Devre: 35-40

3. Periyot: 55-60

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