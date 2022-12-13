Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine deplasmanda 68-66 yenildi.

Salon: Aarhus Arena

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Marius Ciulin (Romanya), Ariadna Moreno (İspanya)

Bakken Bears: Bowlin 3, Carr 16, Evans 11, Jukic 17, Diouf 3, Childs 10, Churchill 6, Knudsen 2, Sahlertz

Darüşşafaka: McCullough 13, Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 16, Starks 12, Hakan Sayılı 8, Can Korkmaz, Canberk Kuş 3, Kılıçarslan Şenkahya, Bora Yaşar, Yeboah 2

1. Periyot: 22-17

Devre: 35-40

3. Periyot: 55-60