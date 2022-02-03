Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroCup

Bakken Bears: 85 - Bahçeşehir Koleji: 86 MAÇ SONUCU

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı deplasmanda 86-85 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi

03.02.2022 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Bakken Bears: 85 - Bahçeşehir Koleji: 86 MAÇ SONUCU

Aarhus kentinde oynanan ve ilk çeyreği 23-23 berabere geçilen karşılaşmanın devresini Bahçeşehir Koleji, 46-40 üstün tamamladı.

Danimarka temsilci karşısında farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 66-60 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 86-85 galip ayrıldı.

Gruptaki dördüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

TÜRK TELEKOM DEPLASMANDA KAYIP

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 80-67 yenildi. Türk Telekom, bu sonuçla 12. maçında 6. yenilgisini yaşadı. Slask Wroclaw ise 2. galibiyetini elde etti.

BURSASPOR, CEDEVITA'YA MAĞLUP OLDU

ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.

TOFAŞ GALİP

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını 74-68 mağlup etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Omicron belirtileri nelerdir?
Omicron belirtileri nelerdir?
Sahada hayatını kaybetti!
Sahada hayatını kaybetti!
Milli bisikletçiler, Dubai'de podyumda
Milli bisikletçiler, Dubai'de podyumda
Beşiktaş Icrypex farklı kazandı!
Beşiktaş Icrypex farklı kazandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.