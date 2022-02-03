Aarhus kentinde oynanan ve ilk çeyreği 23-23 berabere geçilen karşılaşmanın devresini Bahçeşehir Koleji, 46-40 üstün tamamladı.

Danimarka temsilci karşısında farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 66-60 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 86-85 galip ayrıldı.

Gruptaki dördüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

TÜRK TELEKOM DEPLASMANDA KAYIP

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 80-67 yenildi. Türk Telekom, bu sonuçla 12. maçında 6. yenilgisini yaşadı. Slask Wroclaw ise 2. galibiyetini elde etti.

BURSASPOR, CEDEVITA'YA MAĞLUP OLDU

ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.

TOFAŞ GALİP

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını 74-68 mağlup etti.