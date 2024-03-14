'Bakkal teyze' değişen alışveriş kültürüne direniyor

Komşusunun mahallenin sevilen simalarından olduğunu dile getiren Karacan, "Yakınlarımızda büyük marketler olmasına rağmen ihtiyaçlarımızın birçoğunu bakkaldan alıyoruz. Hem işletmesine katkı sağlıyoruz hem de nasihatlerini dinliyoruz. Bakkalın kapalı olduğunu gördüğümüz zaman hemen arayıp neden gelmediğini soruyoruz. Bu yaşına rağmen çok azimli. Sabah erkenden dükkanı açar ve müşterisini bekler. Tek başına işlettiği bakkalda ailesine ekonomik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.