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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakkal bıçakla öldürüldü

        Bıçaklanan bakkal hastanede hayatını kaybetti

        Uşak'ta müşterilerin bıçaklanmış halde bulduğu bakkal Rıdvan Sosa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:20
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        Bakkal bıçakla öldürüldü
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        Uşak'ta bıçaklanmış halde bulunan bakkal yaşamını yitirdi.

        Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'ndeki bakkala alışveriş için girenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını gördü.

        Bıçakla yaralandığı belirlenen Sosa, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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