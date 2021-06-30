Bakırköy'de ağaçlık alanda çıkan korkuttu

Ataköy'de Ardıç Sokak'taki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede alana yayılırken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.