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Bakırköy Seçim Sonuçları 2023: Bakırköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Bakırköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye'de seçim süreci devam ediyor. 28 Mayıs Pazar günü vatandaşların bir kez daha sandığa gitmesinin ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber Bakırköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da açıklanacak. İşte Bakırköy Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'de 14 Mayıs'ta başlayan seçim süreci kaldığı yerden devam ediyor. Seçimin ilk turunda hiçbir aday 50+1 oy oranına ulaşamayınca seçimlerin ikinci tura gitmesine karar verildi. 28 Mayıs günü bir kez daha oy kullanacak vatandaşlardan sonra Bakırköy seçim sonuçları da açıklanacak. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bakırköy Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Bakırköy Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Bakırköy Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAKIRKÖY  CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Bakırköy 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Bakırköy Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Bakırköy Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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