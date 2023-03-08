Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bakırköy deprem haritası: İBB deprem raporu ile Bakırköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

Bakırköy deprem haritası: İBB deprem raporu ile Bakırköy depreme dayanıklı mı?

Bakırköy deprem zemin haritası gündemdeki yerini aldı. İBB, bilgilendirme amaçlı İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritasını paylaştı. Yayımlanan araştırma ile Bakırköy deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusu yanıt buldu. İşte Bakırköy fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler...

Giriş: 08.03.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımızın gözü Bakırköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? sorusuna çevrildi. İşte Bakırköy fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler... 

  • OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE BAKIRKÖY RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Bakırköy’deki binaların ortalama %21’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %33’ünün hafif, %28’inin orta, %11’inin ağır ve %7’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Bakırköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 11.950’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • OLASI DEPREMDE BAKIRKÖY'DE HASAR BOYUTU

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Bakırköy’deki binaların ortalama %46’sının (yaklaşık 5.482 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 6.468 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. 

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

  • 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Bakırköy’de ortalama 1.046 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 581 kişinin ağır yaralanabileceği ve 2.701 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

  • Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.

  • Bakırköy’de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 28.910 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 86.730 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. 

  • Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.