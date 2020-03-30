Bakırköy'deki trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Küçükçekmece istikametinde, Hakkı Ö'nün kullandığı 34 AB 5997 plakalı otomobilin arıza yapması üzerine sürücü aracını sağa çekerek durdurdu.

O sırada arkadan gelen 34 CKR 450 plakalı kamyonet, duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hakkı Ö'nün içinde bulunduğu otomobil, kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaşamını yitiren Hakkı Ö'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.