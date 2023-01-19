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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüsünün dikkatsizliği sonucu üst geçide çarpan TIR devrildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, hastaneye kaldırıldı

Giriş: 19.01.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
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AA

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine ilerleyen Abdülkadir Ç'nin kullandığı TIR, Marmaray üst geçidine çarparak devrildi.

DEVRİLEN TIRDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekipler, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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