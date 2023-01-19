Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekipler, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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