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        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı - Güncel haberler

        Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı

        Bakırköy'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:18
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        Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı
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        Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi.

        Nihat A.'nın kullandığı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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