Bakırköy'de taksi şoförünün rehin alındığı iddiası

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 05.00 sıralarında terör örgütleriyle bağlantılı 4 kişinin bir taksi şoförünü rehin aldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kovalamaca sonucu aracı Ataköy E-5 yan yolda barikat kurarak durdurdu.

Taksi şoförü T.Y. ve araçtaki O.M, H.F, R.K. ve M.C. araçtan indirilerek üst araması yapıldı.

Üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, araçtakilerin terörle iltisaklı suç kayıtlarının bulunmadığı ve aranan şahıslardan olmadığı tespit edildi.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi ve taksi sürücüsü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.