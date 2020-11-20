Bakırköy'de "Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı" açıldı

Heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan anıtın konulduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde tören düzenlendi.
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının nasıl zor bir görev yaptığını, yakalandığı koronavirüs tedavi sürecinde bizzat gördüğünü söyledi.
Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Allah tüm sağlıkçılarımızı korusun. Çok dayanıklılar ve işlerine muazzam sadıklar. Bunun inanılmaz bir eğitim altyapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bunun Cumhuriyet döneminin tıp ilmine kattığı değerli eğitimcilerin ortaya koydukları güzel insanlar olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.
Koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bugünden sonra bu tür törenleri mümkün olduğu kadar yapmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için tedbirler aldık. Bu hafta sonu itibarıyla hükümetimizin açıkladığı tedbirler uygulanacak. Süreç çok ağır gidiyor. Ne yazık ki kayıplarımız var, hasta sayısı çok yüksek."
Koronavirüsle mücadele için üç haftalık bir kapanmanın gerekli olduğunu savunan İmamoğlu, ardından kademeli şekilde toplumun tekrar hayata dönüşünün sağlanması gerektiğini söyledi. İmamoğlu, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını isteyerek, kendilerinin de sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da anıtı, dünyayı derinden etkileyen ve yaşam biçimlerini değiştiren koronavirüs salgınında en önde yer alan sağlık çalışanlarına saygı ve süreci gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla yaptıklarını söyledi.
Sağlık emekçilerinin salgında olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Kerimoğlu, "Salgın sürecinde gece gündüz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeden, yoğun çalışma şartlarında bizlerin hayatına katkı sunan sağlık emekçilerine minnettarız." dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sağlık çalışanlarının vatandaşları yaşatmak için hayatlarını kaybettiğini aktararak, sağlık çalışanlarının hep birlikte bir kahramanlık destanı yazdığını aktardı.
Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!