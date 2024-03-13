Bakırköy'de rezidansta korkutan yangın

Bakırköy'de, bir rezidansın spor salonu ve saunasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ALEVLER REZİSDANSIN 2 KATLI BÖLÜMÜNDEN YÜKSELDİ

Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; Ataköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının yer aldığı 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.