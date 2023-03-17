Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Bakırköy'de karşı yöne geçen otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobil ile çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 17.03.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı ağaçları devirdikten sonra refüjü aştı. Karşı yola geçip seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Kıymetli'nin kontrolündeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Çarptığı ağaçları devirip refüjü aşan otomobil, karşı yola geçip Mebruke Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarparak, takla attı. Sürücü Yusuf Kıymetli ve aracında bulun 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Mebruke Yılmaz ve eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı
3 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 9 tutuklama
3 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 9 tutuklama
Otomobil TIR'a çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.