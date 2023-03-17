Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Bakırköy'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı ağaçları devirdikten sonra refüjü aştı. Karşı yola geçip seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Kıymetli'nin kontrolündeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Çarptığı ağaçları devirip refüjü aşan otomobil, karşı yola geçip Mebruke Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarparak, takla attı. Sürücü Yusuf Kıymetli ve aracında bulun 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Mebruke Yılmaz ve eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.