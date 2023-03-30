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Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları aşarak metro raylarına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı

Giriş: 30.03.2023 - 02:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı
Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı
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DHA

Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre kaza, D-100 Karayolu yan yolda Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyir halinde bulunan Merve Özata'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Merve Özata ve yanındaki Merve Levent, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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