Bakırköy'de otomobil metro raylarına uçtu: 2 yaralı

Kazada sürücü Merve Özata ve yanındaki Merve Levent, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.