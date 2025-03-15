Bakırköy'de konteyner gemisi karaya oturdu
İstanbul Bakırköy'de Liberya bayraklı konteyner gemisi karaya oturdu. 188 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Giriş: 15.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:38
Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı konteyner gemisini kurtarma çalışması başlatıldı.
Ahırkapı demir sahasında, 188 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi karaya oturdu.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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