Bakırköy'de halı saha deposunda yangın - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir halı sahanın depo ve ofis bölümünde yangın meydana geldi.Çevredeki vatandaşların binadan yükselen dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Depo ve ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda büyük hasar meydana geldi.