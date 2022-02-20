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Bakırköy'de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokakların yanı sıra eğlence mekanlarını da gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT'lerini sorguladı

20.02.2022 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi
DHA

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı.

Denetime, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

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