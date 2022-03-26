Fuar standı çöktü! 4 yaralı

DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında meydana geldi. Fuar için açılan stantlardan biri bilinmeyen bir nedenle çöktü. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.